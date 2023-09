Europese golfers houden ruime voorsprong na tweede dag Ryder Cup

De Europese golfers staan na de tweede dag van de 44e editie van de Ryder Cup nog steeds ruim aan de leiding. Net als na de eerste dag heeft Team Europa 5 punten voorsprong op de Verenigde Staten: 10,5 tegen 5,5. Zondag volgen de singles.

De Europese golfers waren op de eerste dag op de Marco Simone Golf & Country Club in Rome uitgelopen naar een voorsprong van 6,5 tegen 1,5. De ploeg liep met drie zeges zelfs verder uit zaterdagochtend in de eerste vier duels in de foursomes, waarbij twee spelers om en om met dezelfde bal spelen. In de middagsessie trokken de Amerikaanse golfers de dagscore gelijk met drie zeges bij de fourballs, waarbij de golfers met hun eigen bal spelen. Patrick Cantlay en Wyndham Clark wonnen het laatste duel van Matthew Fitzpatrick en Rory McIlroy.

Amerika won de Ryder Cup 27 keer, tegenover Europa 14 keer. Tweemaal eindigde de ontmoeting onbeslist. De Verenigde Staten wonnen de vorige editie en verdedigen tot en met zondag hun titel in Rome. Zij hebben daarvoor 14 punten nodig. Europa moet om de titel over te nemen 14,5 punt halen.