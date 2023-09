Griekspoor in drie sets naar kwartfinales in Astana

Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales bereikt van het ATP-toernooi van Astana. De nummer 1 van de plaatsingslijst had drie sets nodig om zich te ontdoen van de Japanner Sho Shimabukuro, de mondiale nummer 148: 7-6 (5) 6-7 (4) 6-1. De wedstrijd duurde 2 uur en 13 minuten.

Na twee sets zonder servicebreaks wist Griekspoor zijn Aziatische tegenstander in de derde set liefst drie keer te breaken. Het duel werd besloten met een lovegame, op de service van Shimabukuro, die zijn hoge niveau en lage foutenlast in de beslissende set niet wist vast te houden.

De eerste set werd door Griekspoor binnengehaald door een dubbele fout van Shimabukuro, die afkomstig was uit het kwalificatietoernooi. De Nederlander had kort daarvoor twee setpunten weggewerkt.

Bij de laatste acht neemt Griekspoor het op tegen de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Sebastian Korda en Nuno Borges uit Portugal.

Griekspoor (27), de nummer 24 van de wereld, is voor de eerste keer in zijn loopbaan als eerste geplaatst op een ATP-toernooi. Hij had in de eerste ronde een bye. Het toernooi in Kazachstan duurt tot en met dinsdag. De midweekse finale heeft te maken met de Daviscup Finals en de daaropvolgende start van de Aziatische tournee.

Botic van de Zandschulp werd in Astana in de eerste ronde uitgeschakeld.