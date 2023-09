Lefevere verwacht snel opheldering over fusieplannen Jumbo-Visma

Patrick Lefevere, de baas van wielerploeg Soudal Quick-Step, heeft zaterdag in zijn column in de krant Het Nieuwsblad de gesprekken over een mogelijke fusie met Jumbo-Visma bevestigd. Lefevere verwacht volgende week meer duidelijkheid.

“Dit mag niet meer blijven aanslepen. Maandag zou er meer duidelijkheid moeten zijn”, schreef de baas. “Er is voor de Tour een ontmoeting geweest tussen Zdenek Bakala en Robert van der Wallen. Intussen speelde ook de onvrede over onze ploeg, die zogezegd niet goed genoeg functioneerde. In dat kader sprak Patrick Evenepoel ook één op één met Bakala, hoogst uitzonderlijk voor een rennersmakelaar.” Patrick Evenepoel is de vader van Remco Evenepoel, het uithangbord van Soudal Quick-Step en de wereldkampioen van 2022.

Bakala bezit 80 procent van de aandelen van Soudal Quick-Step. Van der Wallen zit in de raad van commissarissen van Jumbo-Visma.

Lefevere werd op de voorlaatste dag van de Tour bij de gesprekken betrokken. “Tot mijn verrassing arriveerde ook Richard Plugge daar”, aldus Lefevere over de baas van Jumbo-Visma. “Daarna is er wat tijd overheen gegaan. Ik heb Quick-Step en Soudal erbij betrokken. Richard is bij Visma langsgegaan. Tot er op een bepaald moment een ‘letter of intent’ is getekend om samen te gaan. Vervolgens is het te lang blijven aanslepen. Dit mag geen drie dagen meer duren.”

De fusie kan nadelig uitpakken voor de Belg Evenepoel die plots in dezelfde ploeg komt te rijden als tweevoudig Tourwinnaar Jonas Vingegaard. “Het is uiteraard de bedoeling dat hij aan boord blijft”, stelde Lefevere. “Ik heb de mensen van Jumbo-Visma gevraagd met hem te praten, wat ondertussen ook is gebeurd.”