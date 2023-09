Martín start vanaf pole in MotoGP Japan na ronderecord

De Spaanse motorcoureur Jorge Martín gaat vanaf poleposition van start tijdens de Grote Prijs van Japan in de MotoGP. Martín noteerde in Motegi in de kwalificatie een ronderecord van 1.43,198.

Francesco Bagnaia, de leider in de WK-stand, klokte de tweede tijd. Bagnaia moest 0,171 toegeven, terwijl Jack Miller 0,353 langzamer was dan Martín.

“Ik voel me sterk. Om het ronderecord hier in Motegi te verbeteren, is erg speciaal. Ik hou echt van deze baan. Ik voel me strijdbaar en wil een serieuze poging doen deze race te winnen”, zei de Pramac-Dubati-coureur na de kwalificatie.

Martín zette zijn ambities kracht bij door later op de dag ook de sprintrace te winnen. Het betekende al zijn derde overwinning op een rij in de korte race. Bagnaia werd derde in de sprintrace.

De 25-jarige Martín staat tweede in de WK-stand, met nog maar 8 punten minder dan de Italiaan Bagnaia. Martín begon de sprintrace met een achterstand van 13 punten.