Olympisch- en wereldkampioen meerkamp Hashimoto mist WK-finale

Turner Daiki Hashimoto uit Japan kan zijn wereldtitel in de meerkamp niet verdedigen bij de WK in Antwerpen. De regerend olympisch- en wereldkampioen in de meerkamp kwam in de kwalificaties tot een totaal van 85,432 punten en staat daarmee voorlopig derde in het klassement na twee subdivisies. In het klassement moet hij zijn landgenoten Kenta Chiba (85,799) en Kazuma Kaya (85,598) voor zich dulden. Er gaan maximaal twee turners per land naar de finale.

De Japanse ploeg pakte in het landenklassement de leiding met 258,228 punten. Daarmee bleven ze Groot-Brittanniƫ (254,193) voor. Turkije staat met 247,692 punten voorlopig derde. Turkije strijdt, net als Nederland, voor een olympisch teamticket. Daarvoor is een plek bij de beste twaalf landenteams vereist.

De Japanners en Britten hebben al een startbewijs voor Parijs 2024 in handen, nadat ze vorig jaar bij de WK in Liverpool respectievelijk zilver en brons hadden gepakt en daarmee een olympisch startbewijs afdwongen. Ook China (goud in 2022) is al geplaatst. Zodoende zijn er nog negen teamtickets over.

De Nederlandse turners komen zaterdagavond om 18.15 uur in actie tijdens de kwalificaties. Hoewel Oranje op zaterdagavond om 20.00 uur al klaar is met de kwalificatieronde, weten de turners van bondscoach Dirk van Meldert pas zondagmiddag rond 14.00 uur wat hun prestaties waard zijn. Dan zijn alle deelnemers van de in totaal zes subdivisies aan de beurt geweest.