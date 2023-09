Roglic bevestigt vertrek bij Jumbo-Visma

Primoz Roglic heeft voorafgaand aan de Ronde van Emilia bevestigd dat hij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma gaat verlaten. Eerder deze week ging al het gerucht dat de Sloveense renner, die nog een doorlopend contract heeft, bezig is aan zijn laatste seizoen in Nederlandse dienst.

“Ik kan bevestigen dat ik de ploeg verlaat”, was de Giro-winnaar van dit jaar duidelijk. “We zullen de details vertellen na de races die ik nog afwerk dit seizoen.” Roglic beÃĢindigt zijn seizoen normaal gezien volgende week zaterdag in de Ronde van Lombardije.

Roglic kwam in 2016 toe bij LottoNL-Jumbo, dat vanaf 2019 als Jumbo-Visma doorging. De Sloveen, ooit begonnen als schansspringer, schreef vier grote rondes op zijn naam. Dit jaar pakte hij de eindzege in de Giro, de Vuelta won hij drie keer op rij tussen 2019 en 2021. De eindzege pakken in de Tour de France lukte niet. In 2020 reed zijn landgenoot Tadej Pogacar hem op de voorlaatste dag in de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles uit de gele trui.

De voorbije dagen werd de naam van Roglic genoemd bij ploegen als Movistar, Ineos Grenadiers en Lidl-Trek. Bij Jumbo-Visma is er onzekerheid over hoe de ploeg er volgend seizoen zal uitzien. De Nederlanders voeren fusiegesprekken met Soudal Quick-Step, het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon zou ook interesse hebben zich te mengen.