Teambaas Jumbo-Visma: respect voor Roglic

Teambaas Richard Plugge van wielerploeg Jumbo-Visma zag zijn renner Primoz Roglic de Ronde van Emilia winnen. Dat deed de 33-jarige Sloveen op de dag dat hij bevestigde het Nederlandse team te verlaten, mogelijk vanwege vergevorderde plannen voor een fusie met de Belgische ploeg Soudal Quick-Step. “Primoz zal voor altijd in mijn hart blijven als onze koning. We zijn hem erg dankbaar voor de weg naar boven die we samen hebben ingezet”, reageerde Plugge.

Plugge ging niet in op vragen over de toekomst van de ploeg. Patrick Lefevere, de baas van de ploeg Soudal – Quick-Step, meldde zaterdag in een column in Het Nieuwsblad, snel duidelijkheid te willen. Op de sociale media van de ploeg kwam alleen het vertrek van Roglic ter sprake. “Ik zal hem altijd blijven bewonderen op persoonlijk vlak. Er komt echter een moment waarop het de beste keuze is om de wegen te scheiden. Onlangs diende hij een transferverzoek in. We begrepen zijn verzoek en we hebben te veel respect voor elkaar om elkaar iets in de weg te staan. We gaven hem groen licht, zoals we dat ook met Dylan Groenewegen hebben gedaan”, aldus Plugge. Roglic reed sinds 2016 voor de Nederlandse ploeg.