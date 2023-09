Tennisster Jabeur maakt favorietenrol waar in Ningbo

Tennisster Ons Jabeur heeft haar favorietenrol waargemaakt op het WTA-toernooi in het Chinese Ningbo. De Tunesische, als eerste geplaatst, liet in de finale de Russin Diana Sjnaider met 6-2 6-1 kansloos.

Voor Jabeur (29) was het de vijfde titel uit haar loopbaan. In april was ze ook de beste op het graveltoernooi van Charleston in de VS. Nooit eerder wist de nummer 7 van de wereld een toernooi op hardcourt te winnen.

Jabeur pakte belangrijke punten in de strijd om een ticket voor de WTA Finals. Alleen de acht beste speelsters van het seizoen mogen deelnemen aan het eindejaarstoernooi in het Mexicaanse CancĂșn. De helft van het deelnemersveld is bekend.

De pas 19 jaar oude Sjnaider stond voor het eerst in de eindstrijd van een WTA-toernooi. Ze is de nummer 85 van de wereld.