Volleyballers beginnen op OKT met nipte nederlaag tegen Canada

De Nederlandse volleyballers zijn het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen begonnen met een nipte nederlaag. Canada was in de Chinese stad Xi’an met 25-21 23-25 24-26 25-18 15-12 net te sterk voor Oranje. Nederland staat tiende op de wereldranglijst, Canada vier plekken lager.

In de openingsfase had Oranje snel een gaatje van vijf punten geslagen, maar Canada kwam sterk terug. Via sterk serveerwerk van Maarten van Garderen verkleinde de ploeg van bondscoach Roberto Piazza de achterstand nog tot twee punten, maar bij 24-21 maakte Jordan Schnitzer het af namens Canada.

De tweede en derde set gingen met een minimaal verschil naar Oranje, waarna Canada de vierde set na een voortvarende start overtuigend binnenhaalde. In de beslissende vijfde set keek Nederland ook snel tegen een achterstand aan, waarna Piazza met een time-out iets probeerde te bewerkstelligen. Dat lukte niet en op matchpoint sloeg Van Garderen een service in het net. De partij duurde bijna 2,5 uur.

Begin juli was Oranje in de Nations League, in de Filipijnen, nog met 3-1 te sterk voor Canada.

Piazza begon tegen Canada met Wessel Keemink (spelverdeler), Nimir Abdelaziz (diagonaal), Gijs Jorna en Bennie Tuinstra (passer/lopers), Michael Parkinson en Fabian Plak (middens) en Robbert Andringa (libero).

Nederland neemt het de komende dagen verder op tegen Mexico, België, Bulgarije, China, Polen en Argentinië. De beste twee landen plaatsen zich voor de Olympische Spelen van Parijs.