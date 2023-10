Brons voor Nederlandse beachkoppels in Parijs

Beachkoppels Alexander Brouwer/ Robert Meeuwsen en Katja Stam/Raïsa Schoon hebben het Elite16-toernooi in Parijs met een bronzen medaille afgesloten. In de strijd om de derde plaats versloegen Brouwer en Meeuwsen de Oostenrijkers Julian Hörl en Alexander Horst met 18-21 21-18 15-13. In halve finales waren de Nederlandse finalisten van vorig jaar zaterdag niet opgewassen tegen het Tsjechische duo Ondrej Perusic en David Schweiner: 21-16 21-15.

Stam en Schoon ontdeden zich met 21-17 22-20 van het Italiaanse tweetal Valentina Gottardi/Marta Menegatti. Ze wonnen het evenement in de Franse hoofdstad vorig jaar, maar slaagden er dit keer niet in de eindstrijd te bereiken. Ze verloren zaterdag de halve finales van het Braziliaanse duo Ana Patrícia en Duda: 21-16 21-12.

De beachvolleyballers speelden op het terrein waar in mei het grandslamtoernooi Roland Garros wordt gehouden. Tijdens de Spelen in Parijs komen de beachvolleyballers volgend jaar in actie aan de voet van de Eiffeltoren.

Volgende week staan de wereldkampioenschappen in Mexico op het programma.