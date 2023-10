Griekspoor mist halve finales bij tennistoernooi in Astana

Tallon Griekspoor is er niet geslaagd de halve finales van het toernooi in Astana te bereiken. De als eerste geplaatste Nederlandse tennisser ging in drie sets onderuit tegen Sebastian Korda. De Amerikaan won de partij met 6-4 4-6 6-3.

Griekspoor en Korda stonden op de ATP Tour voor het eerst tegenover elkaar. Op de ranglijst ontlopen de twee elkaar niet veel. Griekspoor staat 24e en zijn Amerikaanse opponent vier plaatsen lager. In de eerste set ging de partij tot 4-5 gelijk op, maar Griekspoor werd daarna door Korda op een cruciaal moment gebroken en moest de set inleveren.

In het tweede bedrijf herstelde Griekspoor zich met een servicebreak in de derde game. Hij hield deze marge vast en trok de stand in sets gelijk. In de beslissende set werd de Nederlander opnieuw gebroken na een zwakke servicebeurt. Hij slaagde er daarna niet meer in om de 23-jarige Korda in problemen te brengen. Korda maakte de partij met 6-3 af.

De 27-jarige Griekspoor was in Astana voor de eerste keer in zijn loopbaan als eerste geplaatst.