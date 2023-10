Mountainbikester Pieterse stelt eindzege wereldbeker veilig

De Nederlandse mountainbikester Puck Pieterse heeft in het Amerikaanse Snowshoe de winst van de wereldbeker veiliggesteld. De 21-jarige Amersfoortse werd zesde en dat was genoeg voor de eindzege.

Het is voor Pieterse het eerste jaar bij de elite. Ze is na de zesde plek zondag niet meer in te halen door haar naaste achtervolgster in het klassement, de Oostenrijkse Mona Mitterwallner. De titel kan ze volgende week in de slotmanche in Canada dus niet meer weggeven.

Pieterse is blij dat het haar in de VS nu al is gelukt de wereldbeker te grijpen. “Dit is gek. Ik was vandaag in mijn hoofd constant bezig met het klassement en dat geeft meer druk. Ik ben echt blij dat het is gelukt”, aldus de mountainbikester. Na de race in Snowshoe sprak ze over een droomseizoen.

Het is voor het eerst dat een Nederlandse de wereldbeker voor elitevrouwen pakt.