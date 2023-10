Nederlandse turnsters vierde na eerste kwalificatiedag bij WK

De Nederlandse turnsters staan bij de WK in Antwerpen na drie van de in totaal tien zogenoemde subdivisies voorlopig vierde in het landenklassement. Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Sanna Veerman en Vera van Pol kwamen op de eerste kwalificatiedag tot 161,197 punten. De turnsters moeten nu afwachten waar hun score hun uiteindelijk brengt. Doelstelling is een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende een teamticket voor Parijs 2024 veilig te stellen. Maandag volgen er in Antwerpen nog zeven subdivisies.

De Amerikaanse ploeg, aangevoerd door Simone Biles, gaat met 171,395 punten voorlopig aan de leiding in het klassement. Groot-Brittanniƫ (166,130) en Italiƫ (162,230) volgen.

De 26-jarige Biles, die in Antwerpen haar internationale rentree maakte, voert het meerkampklassement aan (58,865). Visser heeft met 54,332 een goede uitgangspositie voor de meerkampfinale: zij staat zesde. Thorsdottir bezet de twaalfde plek (52,199).

Viervoudig olympisch kampioene Biles staat voorlopig ook eerste op sprong (14,949), vloer (14,633) en balk (14,566). Op dat laatste toestel staat Sanne Wevers (13,733) vierde na drie subdivisies, Naomi Visser staat vierde op vloer (13,733). Veerman staat derde aan brug (14,200), Visser vierde (14,166).

Op sprong blonk Biles uit met een yurchenko met dubbele hoeksalto, een sprong die tot op heden slechts aan mannen leek voorbehouden. Die gaat de boeken in als de “Biles II” op sprong omdat er nooit eerder een turnster is geweest die hem in een internationale wedstrijd heeft gedaan.

Biles, die tien jaar geleden haar WK-debuut maakte in Antwerpen, keert in de Belgische stad terug op het internationale podium. Ze nam na de Olympische Spelen van Tokio afstand van het turnen om te werken aan haar mentale gezondheid. Vanwege mentale blokkades besloot ze op de Spelen de meeste individuele wedstrijden over te slaan, maar ze pakte wel brons op het toestel balk. In 2016 in Rio de Janeiro won Biles vier keer olympisch goud. Destijds greep ze ook brons op balk, het toestel waarop Wevers de olympische titel won.