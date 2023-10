Shorttrackers zonder Knegt naar wereldbeker in Montreal

De Nederlandse shorttrackers reizen zonder routinier Sjinkie Knegt naar de eerste wereldbekerwedstrijd die van 20 tot en met 22 oktober wordt verreden in het Canadese Montreal. De 34-jarige Fries is niet geselecteerd door de selectiecommissie van schaatsbond KNSB. Bij de shorttracksters hebben de 16-jarige Angel Daleman en de 19-jarige Diede van Oorschot een plek in het team gekregen.

Bij de mannen zijn Jens van ’t Wout, Teun Boer, Kay Huisman, Friso Emons, Itzhak de Laat en Melle van ’t Wout geselecteerd. Knegt is aangewezen als reserve, maar reist niet mee naar Canada. Knegt is met Hessel van Berkum, Daan Kos, Niels Kingma, Hugo Bosma geselecteerd voor de Shanghai Trophy die van 3 tot en met 5 oktober wordt verreden in China. Ook Bram Steenaart is daarvoor aangewezen, maar hij reist vanwege een blessure niet mee.

Bij de vrouwen zijn verder Xandra Velzeboer, Selma Poutsma, Yara van Kerkhof en Michelle Velzeboer geselecteerd. Suzanne Schulting maakte vorige maand bekend pas later in het seizoen in te stromen en zich te richten op de WK in maart in Rotterdam. De meervoudig olympisch kampioene was na het vorige seizoen oververmoeid en moest verplicht rust nemen.

De selecties voor de eerste wereldbeker zijn gebaseerd op het combinatieklassement van de in Heerenveen verreden time trials op 21-22 september, het NK shorttrack in Leeuwarden en de Dutch Open in Heerenveen.