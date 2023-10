Spanjaard Martin wint door regen ingekorte MotoGP in Japan

De Spaanse motorcoureur Jorge Martin heeft de Grote Prijs van Japan in de MotoGP gewonnen. De race op het circuit in Motegi werd door hevige regenval na twaalf ronden stilgelegd. Omdat de weersomstandigheden niet verbeterden, besloot de organisatie de race niet meer te hervatten.

Martin startte van polepostion. Hij eindigde op zijn Ducati voor de Italiaan Francesco Bagnaia en zijn landgenoot Marc Marquez. Met zijn zege bracht Martin de achterstand op titelverdediger en klassementsleider Bagnaia terug tot 3 punten.

“Ik wilde vandaag heel graag een goed resultaat neerzetten. Ik voelde mij goed en het liep lekker. Maar uiteindelijk was het te gevaarlijk om door te gaan met al het water op het circuit. Ik ben blij dat iedereen ok√© is”, zei Martin.

In de Moto2 finishte Zonta van den Goorbergh als negende. Bo Bendsneyder werd zeventiende. De zege was voor Somkiat Chantra uit Thailand. Hij bleef op zijn Honda de Japanner Ai Ogura voor. De Spanjaard Pedro Acosta, leider in de tussenstand, eindigde als derde.

In de Moto3 was de winst voor de Spanjaard Jaume Masia. Hij troefde thuisrijder Ayumu Sasaki en zijn landgenoot Daniel Holgado af. Collin Veijer finishte op zijn Husqvarna als elfde. Met zijn zege nam Masia de leiding in het WK-klassement.