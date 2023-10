Tennisster Rus snel uitgeschakeld bij toernooi in Beijing

Tennisster Arantxa Rus is in de eerste ronde uitgeschakeld bij het toernooi in Beijing. De beste Nederlandse speelster van de wereldranglijst (51e) was niet opgewassen tegen Linda Fruhvirtova. De 18-jarige Tsjechische won de partij met 6-0 6-3.

De 32-jarige Rus slaagde er in de eerste set niet in een game te pakken tegen de nummer 117 van de mondiale ranking. In de tweede set bood ze wat meer tegenstand. Rus kreeg breekkansen, maar wist ze niet voldoende te benutten. Fruhvirtova deed dat wel en trok ook de tweede set met 6-3 naar zich toe.

Rus ging eerder deze week ook in de eerste ronde onderuit bij het toernooi in Ningbo. Ze verspeelde toen tegen de Russin Kamila Rachimova een 6-3 5-2 voorsprong.