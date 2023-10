Toernooizege voor tennisster Koedermetova in Tokio

Tennisster Veronika Koedermetova heeft het toernooi van Tokio op haar naam gebracht. In de finale versloeg de 26-jarige Russin de als tweede geplaatste Amerikaanse Jessica Pegula met 7-5 6-1.

Eerder dit jaar was Koedermetova op het gravel in Madrid ook al te sterk voor Pegula. Ze pakte bij dit toernooi haar eerste titel van dit jaar.

“Ik wist dat het een lastige finale zou worden. Ik moest vechten voor elke bal. Dat liep goed vandaag. Ik ben blij dat ik mijn tweede titel van het jaar heb gewonnen”, zei de Russische nummer 19 van de wereld.

Koedermetova schakelde eerder in het toernooi de Poolse nummer twee van de wereld Iga Swiatek uit.

De 29-jarige Pegula was eerder vorige maand wel succesvol in Montreal. “Mijn service liep niet goed. Ze was de betere speelster vandaag”, aldus de Amerikaanse.