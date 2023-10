Turners grijpen olympisch teamticket bij WK

De Nederlandse turners hebben zich bij de WK in Antwerpen verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs. Casimir Schmidt, Loran de Munck, Bart Deurloo, Jordi Hagenaar en Jermain Grünberg kwamen tot een teamtotaal van 246,028 punten. Daarmee eindigden ze in de kwalificaties als elfde. Een plek bij de beste twaalf was nodig om een olympisch teamticket af te dwingen.

De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert kwam zaterdagavond al in actie en moest vervolgens lang afwachten of hun score voldoende zou zijn. Na vier van de zes subdivisies stonden ze op plek acht, terwijl op zondag onder meer Frankrijk, Canada, Colombia, Zuid-Korea, Hongarije, Zwitserland en Europees kampioen Italië nog in actie kwamen.

Aan het eind van de ochtend zakte Nederland naar de tiende plek in het klassement door goede optredens van Canada en Zwitserland. De ploeg moest vervolgens afwachten of hun score alsnog voldoende zou zijn voor de top twaalf. In de laatste subdivisie kwam alleen Italië nog langszij.

De laatste keer dat de Nederlandse mannen met een volledig team naar de Olympische Spelen afreisden, was in 2016 in Rio de Janeiro.