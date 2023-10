Turnsters beginnen aan strijd om OS-ticket, turners wachten af

Nadat de turners de WK zaterdag op gang hadden gebracht namens Nederland, is het nu de beurt aan de vrouwen van Oranje. Sanne Wevers, Naomi Visser, Eythora Thorsdottir, Sanna Veerman en Vera van Pol beginnen in de eerste subdivisie (16.00 uur) aan hun kwalificatiewedstrijd. Een plek bij de beste twaalf landenteams is nodig om een teamticket voor Parijs 2024 af te dwingen. Bij een klassering tussen plek dertien en vijftien krijgt Nederland één individueel startbewijs voor de Olympische Spelen.

De vrouwen van bondscoach Jeroen Jacobs weten pas maandagavond omstreeks 22.35 uur wat hun prestaties waard zijn. Dan zijn de deelnemers van de in totaal tien subdivisies aan de beurt geweest. Na Nederland, dat het spits afbijt in subdivisie 1, komt onder meer wereldkampioen Verenigde Staten nog in actie. In dat team maakt ook Simone Biles haar rentree op het internationale podium.

De Nederlandse mannen van bondscoach Dirk van Meldert weten omstreeks 14.00 uur waar ze zijn geëindigd in het klassement. De mannen turnden zaterdag naar 246,028 punten en staan daarmee bij het ingaan van de tweede dag op plek acht.

In Antwerpen draait het tijdens de kwalificaties niet alleen om de olympische tickets. Bij de WK plaatsen de beste acht teams zich voor de landenfinale. De beste 24 meerkampers stromen door naar de meerkampfinale. Voor de toestelfinales komen de beste acht in aanmerking. Voor alle finales geldt dat maximaal twee turners per land in actie mogen komen.