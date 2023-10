Turnsters voorlopig tweede achter Italië en moeten nu afwachten

De Nederlandse turnsters staan bij de WK in Antwerpen voorlopig tweede in het landenklassement. Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Sanna Veerman en Vera van Pol kwamen in de eerste van in totaal tien zogenoemde subdivisies tot 161,197 punten. Daarmee moesten ze Italië (162,230) voor zich dulden. De turnsters moeten nu afwachten waar hun score hun uiteindelijk brengt. Doelstelling is een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende een teamticket voor Parijs 2024 veilig te stellen.

Nederland opende sterk aan brug, met uitschieters van Visser (14,166) en Veerman (14,200). Op balk was er een minder vervolg. Van Pol raakte bij haar afsprong met haar handen de mat, terwijl Thorsdottir een val incasseerde. Wevers haalde met 13,733 punten het gemiddelde op balk weer omhoog. Vervolgens werd de ronde goed afgesloten op vloer en sprong.

“We hebben het supergoed gedaan”, zei Visser, die met 54,332 punten de beste Nederlandse meerkampster was. “We hebben ons persoonlijk record zelfs met twee punten verbeterd. Het lijkt me dat dit genoeg is.”

Visser durfde niet te gokken waar Nederland zou kunnen eindigen. “Het is lastig inschatten. Maar het zou me niets verbazen als er wel een teamfinale inzit.”

De Nederlands meerkampkampioene heeft zelf bovendien finalekansen in de meerkamp, aan brug en op vloer (13,733). Ook Veerman mag hopen op een brugfinale, terwijl Wevers hoopt op de balkfinale. Wevers gaf achteraf toe dat ze geen risico’s had genomen om voor het team een sterke score neer te kunnen zetten. “Ik had iets meer willen geven, maar heb keuzes gemaakt voor het team”, zei de olympisch kampioene van 2016 op balk. “Natuurlijk leef je voor je eigen droom, die eigen finale. Maar vandaag was heel duidelijk: we hebben één kans en één moment om die olympische tickets binnen te halen. Niks mag daar ten koste van gaan.”

De vrouwen van bondscoach Jeroen Jacobs weten pas maandagavond omstreeks 22.35 uur wat hun prestaties waard zijn. Dan zijn de deelnemers van de in totaal tien subdivisies aan de beurt geweest. Er volgen zondagavond nog twee subdivisies, met onder meer wereldkampioen Verenigde Staten. In dat team maakt ook Simone Biles haar rentree op het internationale podium. Op maandag volgen nog zeven subdivisies.

De Nederlandse turners verzekerden zich eerder op de dag al van een olympisch teamticket. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert eindigde als elfde in de kwalificaties. De beste twaalf landen pakken een olympisch ticket.