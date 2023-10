Wielrenster Wiebes eerste Europees kampioene gravel

Lorena Wiebes is Europees kampioene gravelrijden. De Nederlandse wielrenster kwam als tweede over de finish in het Belgische Oud-Heverlee, maar omdat de winnares Tiffany Cromwell Australische is, krijgt zij geen prijs. Wiebes is de eerste Europees kampioene ooit.

Het was namelijk voor het eerst dat het EK gravelrijden werd gehouden. Wereldkampioene bij het veldrijden Fem van Empel werd derde na een sprint met Wiebes en kreeg het zilver.

Wiebes, Van Empel en Cromwell reden lange tijd in de kopgroep. Ook de Italiaanse Elena Cecchini zat daar bij, maar moest toezien hoe de Nederlandse en Australische wielrensters haar uiteindelijk voorbleven.

Bij de mannen won de Belg Jasper Stuyven na een indrukwekkende solo. Eerder werd hij nog bijna aangereden door een volgauto bij een fietswissel, maar dat hield hem uiteindelijk niet van zijn titel af.

Volgende week is het wereldkampioenschap gravel in het Italiaanse Veneto. Het is de tweede keer dat het WK wordt gehouden. Gianni Vermeersch en Pauline Ferrand-Prévot zijn daar de titelverdedigers.