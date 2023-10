Fransman Bouhanni beëindigt wielerloopbaan

De Franse renner Nacer Bouhanni heeft zijn wielerloopbaan beëindigd. Het lukt de 33-jarige coureur van Arkéa Samsic na zijn zware val vorig jaar in de Ronde van Turkije niet meer om op zijn oude niveau te komen.

Bouhanni botste in Turkije op een toeschouwer en brak daarbij een nekwervel. “Ik ben na die val en na mijn lange revalidatie geen schim meer van de renner die ik was. Ik heb er keihard voor gevochten om mijn oude niveau terug te vinden, maar het is helaas niet gelukt”, schrijft de Fransman op Instagram.

Bouhanni kwam uit voor de ploegen FDJ, Cofidis en Arkéa Samsic. Hij behaalde overwinningen in onder meer de Giro en de Vuelta. Ook zegevierde hij in het Critérium du Dauphiné en in Parijs-Nice. Vorige week reed hij in het Circuit Franco-Belge zijn laatste wedstrijd.