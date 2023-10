Geen veldritten voor wielrenster Vos na operatie

Marianne Vos zal de komende winter niet aan de start staan bij veldritten. De 36-jarige veelvoudig wereldkampioene is in augustus geopereerd aan een liesslagader en heeft pas vijf weken later de training hervat. In overleg met haar nieuwe coach Rutger Tijssen heeft Vos besloten te werken aan een goede basis voor het wegseizoen.

Vos heeft afgelopen week voor het eerst weer voorzichtig kunnen trainen en gaat haar activiteiten op de fiets weer langzaam uitbouwen. “Het belangrijkste is een goede basis opbouwen. Dat betekent dat ik geen crossen heb gepland”, schrijft ze op Instagram.

“Ik ben blij met de progressie die ik maak en het feit dat ik weer op de weg kan fietsen”, meldt Vos. “Het is nu om de dag een uur en dat gaan we de komende weken uitbreiden naar elke dag 2 uur.” Vos bedankt haar vorige coach Louis Delahaije, met wie ze de afgelopen drie jaar samenwerkte.

Afgelopen winter werd haar crossseizoen geen succes. De renster van Jumbo-Visma werd gehinderd door een vernauwing van de bekkenslagader en won slechts één veldrit. Ze besloot haar wereldtitel van 2022 in Hoogerheide niet te verdedigen. Fem van Empel werd haar opvolgster.

Haar laatste koers was de wegwedstrijd op de WK in augustus in Glasgow. Daarvoor reed ze de Tour de France Femmes en de Giro Donne. In beide rittenkoersen greep ze net naast ritwinst. Tijdens de Vuelta, begin mei, won Vos wel twee etappes.