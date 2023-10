Tennissers klagen over wekelijks wisselende balsoorten

Tennissers klagen over de wekelijks wisselende balsoorten op de ATP Tour. Door op ieder toernooi met andere ballen te spelen, zou de kans op blessures toenemen. Ook de nummer 1 van de wereld, Carlos Alcaraz, deed dit weekend zijn zegje.

“Het is iets zwaars en daar moet je als tennisser aan wennen. Bijna op ieder toernooi wordt er met een andere bal gespeeld”, zei Alcaraz tijdens het ATP-toernooi van Beijing, waar deze week veel kritiek op de ballen is. “Iedere week stel je jezelf de vraag: ‘wat wordt de bal deze week?'”

Alcaraz werd naar de situatie met de ballen gevraagd naar aanleiding van posts van een aantal collega’s op sociale media. “Ik heb kwaaltjes aan mijn pols sinds het begin van het hardcourtseizoen omdat we in drie weken met drie verschillende baltypes hebben gespeeld”, schreef Taylor Fritz, de mondiale nummer 8, op sociale media.

Stan Wawrinka deelde een verklaring van de Belgische tennisser Zizou Bergs, die de bonden opriep in actie te komen. “Ik denk dat het tijd is om zorgvuldig te kijken naar de hoeveelheid spelers die polsblessures krijgen. Die zouden waarschijnlijk voorkomen kunnen worden door niet iedere week van ballen te veranderen”, schreef de Belg.

Alle tennistoernooien mogen hun eigen merk ballen kiezen, afhankelijk van bijvoorbeeld de sponsor. Iedere balsoort heeft zijn eigen speeleigenschappen, door bijvoorbeeld de stuit en hardheid.

Eerder deze week vergeleek Daniil Medvedev de ballen in Beijing met “zachte grapefruits”. “Zodra je er wat langer mee speelt, worden ze heel groot en veel zachter, vergelijkbaar met een grapefruit”, zei de nummer 3 van de wereld. “We speelden rally’s van dertig slagen, omdat het bijna onmogelijk was een winner te slaan. Met deze ballen moet je ieder punt honderd procent zijn en ik ben blij dat dat is gelukt.” Medvedev meende ook dat de zachte ballen de kans op het oplopen van een blessure vergroten.