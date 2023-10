Tennisster Gauff wint eerste duel als grandslamkampioene

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft haar eerste wedstrijd als grandslamkampioene gewonnen. De nummer 3 van de wereld was op het WTA-toernooi van Beijing met 7-5 6-3 te sterk voor de Russische Ekaterina Aleksandrova.

Voor de 19 jaar oude Gauff was het haar eerste wedstrijd sinds de US Open, waar ze vorige maand haar eerste grandslamtitel veroverde. In de finale versloeg de tiener Aryna Sabalenka uit Belarus met 2-6 6-3 6-2.

Gauff boekte in de Chinese hoofdstad al haar dertiende zege op een rij. In aanloop naar de US Open was ze ook de beste op het grote WTA-toernooi van Cincinnati. Begin augustus verloor ze voor het laatst, in Montreal van de Amerikaanse Jessica Pegula.

De complete wereldtop is van de partij in Beijing. De als eerste geplaatste Sabalenka liet in haar eerste wedstrijd Sofia Kenin uit de Verenigde Staten kansloos: 6-1 6-2.