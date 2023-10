Williams wint voor derde keer Brits Open snooker

Welshman Mark Williams heeft voor de derde keer het Brits Open snooker gewonnen. De drievoudig wereldkampioen was in Cheltenham in de eindstrijd met 10-7 te sterk voor Mark Selby, die één keer vaker de beste van de wereld was.

De 48-jarige Williams is de op een na oudste winnaar van een rankingtoernooi. “Hier ben ik heel blij mee. Deze zege plaats ik hoog op mijn palmares. Nooit had ik gedacht dat ik op deze leeftijd nog finales zou spelen, laat staan winnen”, zei Williams.

Voor Williams was het zijn 25e rankingtitel. ‘The Welsh Potting Machine’ won het Brits Open eerder in 1997 en 2021.