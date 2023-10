Medvedev ten koste van Zverev naar finale tennistoernooi Beijing

De Russische tennisser Daniil Medvedev heeft de finale bereikt van het toernooi van Beijing. De nummer 3 van de wereld was in zijn halve finale in twee sets te sterk voor de Duitser Alexander Zverev: 6-4 6-3.

Zverev slaagde er de hele partij niet in een servicegame van de Rus te winnen. Medvedev pakte in beide sets één break en was na 1 uur en 25 minuten klaar. Voor Zverev kwam daarmee een einde aan een reeks van zeven overwinningen. Die leverden hem onder meer vorige week toernooiwinst op in het Chinese Chengdu.

Medvedev neemt het in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz en de Italiaan Jannik Sinner.