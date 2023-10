NBA-toppers hebben interesse in deelname aan Spelen

Kevin Durant, LeBron James en Stephen Curry behoren tot de vedetten van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA die hebben aangegeven om met hun land deel te nemen aan de Olympische Spelen van Parijs. Daarmee lijkt voor komende zomer een nieuw ‘dreamteam’ in de maak.

De Verenigde Staten gaan in de Franse hoofdstad op jacht naar hun vijfde olympische titel op rij. Durant zou daarbij de eerste Amerikaanse basketballer worden met vier gouden medailles op zak. “Ik ben erbij volgend jaar in Parijs”, zei Durant tijdens een mediadag van zijn ploeg Phoenix Suns.

All-time NBA-topschutter James, die goud won op de Spelen van 2008 en 2012, was iets minder gedecideerd. “Ik heb interesse, we gaan het zien”, zei de vedette van Los Angeles Lakers. Maar andere spelers gaven aan dat juist de 39-jarige James achter de schermen bezig is topspelers te mobiliseren voor Parijs.

Golden State Warriors-guard Stephen Curry werd vier keer kampioen in de NBA maar veroverde nog nooit olympisch goud. “Ik heb het er met mensen over gehad en als het gaat zoals ik nu hoor dan wil ik mee”, zei Curry. “Het is het enige wat ik nog niet bereikt heb.”

De term dreamteam ontstond bij de Olympische Spelen van Barcelona 1992, toen de VS voor het eerst met alle sterren uit de NBA aantrad.