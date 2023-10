Sabalenka met moeite verder op tennistoernooi Beijing

Tennisster Aryna Sabalenka heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt op het WTA-toernooi van Beijing. De Belarussische nummer 1 van de wereld was pas na 2,5 uur klaar met de ongeplaatste Britse Katie Boulter. De setstanden waren 7-5 en 7-6 (2).

Sabalenka redde bij een stand van 5-5 in de eerste set zeven breakpunten tegen Boulter, die 56e staat op de wereldranglijst. In de tweede set kon ze een tiebreak niet voorkomen, maar daarin was de Belarussische duidelijk te sterk.

Sabalenka neemt het nu op tegen de Italiaanse Jasmine Paolini.

De Amerikaanse Jessica Pegula knokte zich terug na setverlies tegen de Russische Anna Blinkova. De nummer 4 van de wereld haalde het in 6-7 (2) 6-2 en 6-1.