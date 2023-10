Sinner troeft favoriet Alcaraz af in tennistoernooi Beijing

De Spaanse favoriet Carlos Alcaraz is afgetroefd door de Italiaan Jannik Sinner in de halve finales van het tennistoernooi in Beijing. De als zesde geplaatste Sinner versloeg de als eerste geplaatste Alcaraz in twee sets: 7-6 (4) 6-1. Sinner treft in de finale van het Chinees Open de Rus Daniil Medvedev, die in de andere halve finale afrekende met de Duitser Alexander Zverev (6-4 6-3).

Alcaraz begon de partij nog hoopgevend door meteen de eerste opslagbeurt van Sinner te winnen, maar de 22-jarige Italiaan bleek een topdag te hebben. Hij brak terug om op 2-2 te komen. Een nieuwe break van Alcaraz beantwoordde Sinner passend door meteen weer terug te breken. De eerste set kwam aan op een tiebreak en die won Sinner met 7-4.

In de tweede set was Sinner heer en meester. Hij brak de 20-jarige Spanjaard twee keer en haalde de wedstrijd binnen met een overtuigende 6-1 in de tweede set.