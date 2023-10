Volleyballers raken na afgang tegen België zicht op Spelen kwijt

De Nederlandse volleyballers raken op het olympisch kwalificatietoernooi in het Chinese Xi’An het zicht op deelname aan de Spelen van Parijs kwijt. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza verloor kansloos in drie sets van België, een ploeg die elf plaatsen lager staat op de wereldranglijst. De setstanden waren 25-22 25-19 en 25-15. Het was het tweede verlies in drie wedstrijden, terwijl duels met de toplanden Polen en Argentinië nog volgen.

In Xi’An spelen acht landen om twee olympische tickets. Eerder misten de Nederlandse vrouwen net kwalificatie voor Parijs 2024. Via de wereldranglijst in juni volgend jaar kan ook nog deelname worden afgedwongen. Oranje speelt woensdag om 04.00 uur (Nederlandse tijd) tegen Bulgarije. Daarna volgen nog duels met China, Polen en Argentinië.

Nederland begon slecht aan het duel en keek al snel tegen een achterstand van 3 punten aan. Die werd wel bijgehaald (10-10) maar op voorsprong kwam de ploeg van bondscoach Piazza nooit. Bij 22-22 leek het nog even spannend te worden maar aanvoerder Sam Deroo haalde bij 24-22 de eerste set binnen voor de Belgen, de bescheiden nummer 21 van de wereld.

Piazza hield nog even vast aan zijn basisploeg bestaande uit spelverdeler Wessel Keemink, Nimir Abdelaziz, Gijs Jorna, Fabian Plak, Bennie Tuinstra, Michael Parkinson en libero Robbert Andringa. Bij een achterstand van 21-17 kwam Sil Meijs spelverdeler Keemink vervangen. Ook Maarten van Garderen kwam in het veld ten koste van Jorna. Maar setverlies bleek onvermijdelijk.

Pas in de derde set kwam Nederland op voorsprong, maar lang duurde dat niet. Bij 5-4 kreeg Oranje liefst 8 punten op rij tegen. Het tekende de machteloosheid van de ploeg waarin Abdelaziz zijn faam niet kon waarmaken en bleef steken op 14 punten. Bij 24-14 bezorgde Seppe Rotty na 1 uur en 16 minuten de Belgen de overwinning.