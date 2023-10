Marathon Chicago spookt al sinds WK door het hoofd van Hassan

De marathon van Chicago spookt al sinds de WK atletiek eind augustus in Boedapest door het hoofd van Sifan Hassan. “Die 42 kilometer is de baas over mij, lijkt het wel. Die afstand heeft controle over mijn hoofd”, zegt de atlete in aanloop naar de wedstrijd komende zondag in de Amerikaanse metropool. “Tijdens de WK kon ik me niet rustig concentreren op de baanafstanden, ik had totaal de focus op Chicago. Die marathon beheerste voortdurend mijn gedachten.”

Hassan maakte in april haar debuut op de marathon. Ze liep in Londen nogal opmerkelijk naar de winst. Ze moest na een uurtje rennen twee keer stoppen om haar bovenbeen wat te kneden en iedereen dacht dat ze zou uitstappen. Wonderlijk genoeg liep ze door, vond een ritme, liep het gat naar de kopgroep dicht en sprintte in de laatste kilometer naar de winst. “Het was mijn eerste marathon, ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik was stiknerveus, want ik had voor mijn gevoel niet goed getraind, bijvoorbeeld amper lange duurlopen gedaan”, vertelt ze via een videoverbinding vanuit een skihut in Park City (Utah), waar ze zich op hoogte heeft voorbereid op de marathon van Chicago.

“Deze keer is anders. Ik heb heel hard getraind, misschien wel te hard. Nu gaat het goed omdat ik wel moet afremmen vlak voor de wedstrijd, maar twee weken geleden dacht ik eraan om te stoppen. Ik haatte op dat moment rennen. Waarom doe ik dit?, vroeg ik mezelf af. Ik hoop niet dat ik overtraind ben, maar we gaan het zien. Ik heb in ieder geval een heel andere voorbereiding gehad dan voor Londen, want ik heb veel lange duurlopen gedaan, veel kilometers gemaakt, geoefend met drinken tijdens het lopen. En ik heb de ervaring van die eerste marathon in Londen.”

Er is dus flink wat onzekerheid bij de tweevoudig olympisch kampioene op de baan (5000 en 10.000 meter), maar aan de andere kant ook nieuwsgierigheid. “Ik ben gewoon benieuwd wat ik kan op een marathon na deze voorbereiding. Ik wil nog meer leren op deze afstand”, zegt ze.

Angst voor een hoog aanvangstempo heeft ze niet, al weet ze dat enkele Keniaanse atletes weg gaan op een tijdschema dat moet leiden tot een wereldrecord. De Ethiopische Tgist Assefa scherpte dat mondiale record vorige week zondag in Berlijn aan tot 2.11.53. “Die tijd is ongelooflijk. Ik had nooit gedacht dat een vrouw die tijd zou kunnen lopen. Maar ik ga gewoon mee met de voorste groep en dan zien we wel.”

Verder denken dan Chicago doet Hassan nog niet. Dus weet ze nog niet of ze op de Olympische Spelen in Parijs de marathon gaat combineren met een of meer afstanden op de baan. “Als ik Chicago heb gelopen, neem ik eerst een lange vakantie. Mijn hoofd en mijn lichaam zijn daar wel aan toe.”