De Spaanse motorcoureur Marc Márquez neemt na dit seizoen afscheid van raceteam Honda. De zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP-klasse, had nog een contract voor volgend jaar bij het Japanse team.

“Beide partijen zijn overeengekomen dat het in hun belang is om andere wegen in te slaan”, aldus Honda in een verklaring. Daarmee komt een einde aan een elf jaar durende samenwerking met de 30-jarige Márquez.