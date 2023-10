Sinner klopt Medvedev in finale Beijing in twee tiebreaks

Tennisser Jannik Sinner heeft het ATP-toernooi van Beijing op zijn naam geschreven. De als zesde geplaatste Italiaan versloeg in de eindstrijd de als tweede geplaatste Rus Daniil Medvedev in twee tiebreaks: 7-6 (2) 7-6 (2). Voor Sinner, die in de halve eindstrijd afrekende met de Spaanse favoriet Carlos Alcaraz, betekende het zijn negende titel op het hoogste niveau en zijn derde dit jaar.

De zege gaf Sinner extra veel voldoening, omdat hij zijn vorige zes confrontaties met Medvedev allemaal verloor. Twee van die partijen waren dit jaar, tijdens de finale in Rotterdam en Miami.

Sinner stijgt door zijn eindzege verder op de ranglijst en komt de top 5 binnen. Hij wordt de tweede Italiaan, sinds Adriano Panatta, die bij de beste vijf tennissers van de wereld behoort.

In de finale van het dubbelspel verloor de Nederlander Wesley Koolhof samen met de Brit Neal Skupski van de Kroaat Ivan Dodig en de Amerikaan Austin Krajicek met 7-6 (12) 3-6 5-10.