Tennisser Van Rijthoven traint weer na elleboogblessure

Tennisser Tim van Rijthoven kent een voorspoedig herstel van zijn elleboogblessure. Na een operatie aan zijn rechterelleboog, afgelopen juli, is de 26-jarige Brabander enkele weken geleden met fysieke trainingen begonnen.

Van Rijthoven laat op Instagram weten dat het genezingsproces volgens zijn arts snel gaat. “Er zit een mooie stijgende lijn in richting tennis. De elleboog kan al gewicht en druk aan en dat is sneller dan verwacht.” Van Rijthoven kampt al jarenlang met elleboogproblemen. De winnaar van het grastoernooi van Rosmalen in 2022 laat zich niet uit over een rentree in het tenniscircuit.