Turnster Biles pakt goud met VS en wint 20e wereldtitel, Oranje 7e

Turnster Simone Biles heeft de Amerikaanse ploeg naar de wereldtitel geloodst. De Amerikaansen grepen met 167,729 punten hun zevende wereldtitel op rij. Ze bleven Brazilië (165,530) en Frankrijk (164,064) voor. Met het goud in de landenfinale verzekerde de 26-jarige Biles zich van de twintigste wereldtitel uit haar loopbaan.

Sanne Wevers, Eythora Thorsdottir, Naomi Visser, Sanna Veerman en Vera van Pol eindigden met 159,563 punten als zevende. Voor de Nederlandse turnsters was deelname aan de finale eigenlijk een bonus. Met de zesde plaats in de kwalificaties had de ploeg zich immers al geplaatst voor de Olympische Spelen, het hoofddoel.

Oranje begon op balk, waar Wevers met haar losse radslag-flikflakcombinatie een val incasseerde. Ook op vloer telde de ploeg een val mee, dit keer van Visser.

De winnende Amerikaanse ploeg kende een lastige start nadat Joscelyn Roberson bij de warming-up op het eerste toestel (sprong) geblesseerd raakte en vervangen moest worden. Ondanks die problemen opende Amerika sterk op sprong en brug. Op balk telde de ploeg een val mee van Leanne Wong, maar op vloer maakten Biles en co het sterk af.

Brazilië, dat zich als derde voor de finale plaatste, schoof in de finale één plek op. De ploeg met onder meer Rebeca Andrade, de regerend wereldkampioene meerkamp, won in Antwerpen de eerste WK-teammedaille ooit. De Franse ploeg, die zich slechts als zevende had geplaatst, pakte het brons.

Met het goud in de landenwedstrijd staat Biles’ teller wat WK-medailles betreft op 26. Ze heeft twintig wereldtitels achter haar naam en veroverde daarnaast drie keer zilver en drie keer brons op een WK. Ze kan haar erelijst nog uitbreiden in de meerkamp- en toestelfinales later deze week. De Amerikaanse is al de meest gelauwerde WK-deelnemer aller tijden.