Volleyballers ook kansloos tegen Bulgarije

Het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China begint voor de Nederlandse volleyballers een lijdensweg te worden. In de vierde speelronde verloor Oranje van Bulgarije. Net als een dag eerder slaagde de ploeg van bondscoach Roberto Piazza er zelfs niet in een set te winnen. De setstanden waren 25-23 25-21 en 30-28 in het voordeel van de nummer 22 van de wereld. Nederland staat daarop nu elfde.

Nederland heeft pas één keer gewonnen in vier duels en is daarmee het zicht op een olympisch ticket kwijt. Twee van de acht landen in Ni’An plaatsen zich rechtstreeks voor de Spelen van Parijs 2024. Vrijdag (13.30 uur Nederlandse tijd) is China de volgende tegenstander.