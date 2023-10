Wielerploeg Astana bevestigt contractverlenging Cavendish

Mark Cavendish gaat alsnog een jaar door met wielrennen. Dat valt op te maken uit een bericht van zijn ploeg Astana op X, voorheen Twitter. Met de titel ‘It’s not over yet’ (Het is nog niet voorbij) heeft het team een kort filmpje geplaatst waarop de 38-jarige Britse sprinter te zien is.

Cavendish leek dit jaar zijn laatste Tour de France te hebben gereden. Hij wilde daar zijn 35e ritzege behalen, waarmee hij alleen recordhouder zou zijn geworden. Cavendish was er een paar keer dichtbij maar moest na een val in de achtste etappe met een gebroken sleutelbeen opgeven. Nu deelt de sprinter van het eiland Man het record van 34 etappezeges in de Tour met de Belg Eddy Merckx.

Teambaas Aleksandr Vinokoerov kondigde destijds meteen aan te hopen dat de Brit, die eerder al zijn afscheid had aangekondigd, er nog een jaar aan vast wilde plakken.