Eigenaar Aston Martin vindt tien teams in Formule 1 genoeg

Eigenaar Lawrence Stroll van Aston Martin verzet zich tegen de komst van Andretti als elfde team in de Formule 1. “Volgens mij is de Formule 1 momenteel booming business. De sport staat er beter voor dan ooit, dus naar mijn sterke overtuiging werkt het heel goed met tien teams. Als iets niet kapot is, behoeft het ook geen reparatie”, aldus de Canadese miljardair op SkySports.

De internationale autosportfederatie FIA heeft eerder deze week de aanvraag van het team van de Amerikaanse oud-Formule 1-coureur Michael Andretti goedgekeurd. Er waren meer aanmeldingen, maar die zijn afgewezen. Het is nu aan de eigenaren van de Formule 1 om te beslissen of Andretti Formula Racing vanaf 2025 kan toetreden. Andretti heeft al een overeenkomst met General Motors om het merk Cadillac in te zetten in de koningsklasse.

“Er zijn nog nooit zoveel fans en toeschouwers bij de races geweest”, zegt Stroll, de vader van Lance Stroll, die samen met Fernando Alonso het rijderskoppel vormt bij Aston Martin. “Ik blijf substantiĆ«le groei zien, vooral in de Verenigde Staten en dat is de grootste consumentenmarkt ter wereld. Wat mij betreft blijven we met tien teams doorgaan.”

De tien bestaande teams zijn tot nog toe niet heel enthousiast geweest over een elfde team, omdat ze dan het prijzengeld over meer teams moeten verdelen. Ze vinden de verplichte 200 miljoen dollar inschrijfgeld onvoldoende compensatie voor het verlies van inkomsten.