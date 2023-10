Italiaan Bagioli klopt Hirschi nipt in eendagskoers Gran Piemonte

De Italiaan Andrea Bagioli heeft de eendagskoers Gran Piemonte in eigen land gewonnen. In de sprint was de 24-jarige renner van Soudal Quick-Step de Zwitser Marc Hirschi net te snel af. De Spanjaard Alex Aranburu pakte in de kopgroep van vier renners na 152 kilometer de laatste podiumplaats in Favria.

De kopgroep kwam pas laat tot stand. Eerst bestond die alleen uit Bagioli en Hirschi, een paar kilometer verder kwamen de Fransman Guillaume Martin en Aranburu daarbij. De belangrijkste beklimmingen waren toen al achter de rug. Voor Bagioli was het zijn derde zege van het jaar.

Jumbo Visma-renner Wout van Aert, een van de grootste namen op de startlijst, moest richting het slot van de race lossen uit het peloton. De Gran Piemonte geldt als voorbereidingskoers op de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het wielerseizoen.