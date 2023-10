Italiaanse bergspecialist Ciccone mist Ronde van Lombardije

De Italiaan Giulio Ciccone ontbreekt zaterdag in de Ronde van Lombardije, de laatste klassieker van het wielerseizoen. De 28-jarige renner van Lidl-Trek heeft nog te veel last van zijn val van dinsdag in de Tre Valli Varesine.

Ciccone reed de Ronde van Lombardije vijf keer en boekte in 2020 zijn beste resultaat door als vijfde te eindigen. Hij pakte afgelopen zomer de eindzege in het bergklassement in de Tour de France.

Woensdag haakte Robert Gesink al af. De Nederlander van Jumbo-Visma kampt met bronchitis.