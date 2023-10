Oranje krijgt tijdens Daviscup Finals te maken met Sinner

De Nederlandse tennissers krijgen volgende maand tijdens de Daviscup Finals in Malaga te maken met de Italiaan Jannik Sinner. Oranje en Italië treffen elkaar in de kwartfinales van het landentoernooi.

Het meespelen van kopman Sinner was onzeker, omdat de nummer 4 van de wereld de groepsfase van de Daviscup Finals liet schieten. De afgelopen jaren deed Sinner vaker niet mee aan de Daviscup, evenals andere wereldtoppers.

“Ik zal erbij zijn in Malaga. Ik hou van het teamgevoel en het gevoel van voor mijn land uitkomen in het blauw. Na de US Open heb ik mijn hoofd even leeggemaakt en de stekker er even uitgehaald”, zei Sinner (22) tegen Italiaanse media.

Achter Sinner, woensdag nog winnaar van het ATP-toernooi van Beijing, is Lorenzo Musetti de nummer 2 van Italië. Hij staat achttiende op de wereldranglijst. Ook Matteo Arnaldi (42e), Lorenzo Sonego (59e) en Matteo Berrettini (64e) staan in de top 100. Tallon Griekspoor is op de 24e plek de beste Nederlander.

Nederland en Italië treffen elkaar op donderdag 23 november.