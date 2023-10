Titelverdediger Hashimoto toch in meerkampfinale WK turnen

Titelverdediger Daiki Hashimoto komt donderdagavond toch in actie in de meerkampfinale bij de WK turnen in Antwerpen. In de finale vervangt hij zijn landgenoot Kazuma Kaya, die zich eerder deze week nog als tweede voor de eindstrijd had geplaatst. Dat blijkt uit de startlijst.

Hashimoto, de regerend olympisch- en wereldkampioen in de meerkamp, had zich oorspronkelijk niet geplaatst voor de finale. In de kwalificaties eindigde hij namelijk onder zijn Japanse teamgenoten Kenta Chiba en Kazuma Kaya. Er mogen maximaal twee turners per land naar de finale.

De Japanse coach Hiroaki Sato liet toen al doorschemeren dat Hashimoto hoogstwaarschijnlijk toch in actie zou komen. “We hebben voorafgaand aan het toernooi besloten om met drie meerkampers aan te treden. Dan kunnen dit soort dingen gebeuren. Maar we kunnen dit veranderen”, verwees de coach naar het plan om een van de Japanse turners te passeren. “Iedereen in het team snapt dat”, zei hij.

De meerkampfinale gaat donderdagavond om 19.30 uur van start. Namens Nederland komt Casimir Schmidt in actie.