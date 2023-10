Turner Hashimoto prolongeert wereldtitel meerkamp, Schmidt 17e

Turner Daiki Hashimoto uit Japan heeft zijn wereldtitel in de meerkamp geprolongeerd. De Japanner kwam in Antwerpen tot 86,132 punten en bleef daarmee Illia Kovtun uit Oekraïne (84,998) voor. Frederick Richard uit de Verenigde Staten greep het brons (84,332). De Nederlandse turner Casimir Schmidt eindigde met 80,299 punten op plek 17.

Voor de Hoofddorper was deelname aan de finale een bonus. Schmidt richtte zich in de Belgische stad namelijk vooral op het binnenhalen van een olympisch teamticket met Oranje. Door in de kwalificaties als elfde te eindigen voldeed de ploeg aan dat doel.

“Ik moet zeggen dat ik me de dagen erna behoorlijk slecht voelde”, zei Schmidt. “Ik was ook een beetje verkouden. Het was echt de ontlading die eruit kwam. Je hele lichaam heeft gewoon zo toegeleefd naar dat moment. Dan is het voorbij en voel je je zwak. De trainingen liepen nog wel, maar ik voelde me niet denderend. Het is jammer dat ik het vandaag dan zo afsluit.”

In de meerkampfinale startte Schmidt sterk op sprong (14,300). Hij vervolgde zijn gang langs de toestellen vervolgens zonder echt grote fouten, met onder meer een uitschieter op vloer (14,000). Pas op het laatste toestel, ringen, incasseerde Schmidt een val bij de afsprong. “Hoe moe je ook bent, dat mag gewoon niet gebeuren met zo’n afsprong die ik al zolang doe”, zei hij.

Hashimoto, de regerend olympisch meerkampkampioen, had zich oorspronkelijk niet geplaatst voor de finale. In de kwalificaties eindigde hij namelijk onder zijn Japanse teamgenoten Kenta Chiba en Kazuma Kaya. Er mogen maximaal twee turners per land naar de finale. De Japanse coach Hiroaki Sato liet na de kwalificaties al doorschemeren dat Hashimoto de plek van één van zijn collega-turners zou innemen in de finale. Kaya werd uiteindelijk gepasseerd voor de finale. In Antwerpen greep Hashimoto zijn derde WK-meerkampmedaille op rij, na zilver in 2021 en goud in 2022.

Richard bezorgde Amerika de eerste WK-meerkampmedaille sinds 2010. De Amerikaanse turner had bij het ingaan van het laatste toestel, rekstok, slechts een achterstand van 0,6 punten op Hashimoto, maar door een val zakte hij in het klassement.

Schmidt turnde in Antwerpen de derde WK-meerkampfinale uit zijn loopbaan. Tien jaar geleden, tijdens zijn WK-debuut in Antwerpen, haalde hij voor het eerst de eindstrijd met de beste 24 turners. Vorig jaar, in Liverpool, stond hij voor de tweede keer in de finale bij de WK.