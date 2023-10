Van de Zandschulp boekt eerste masterszege sinds half april

Tennisser Botic van de Zandschulp heeft in Shanghai voor het eerst sinds half april weer een overwinning geboekt op een masterstoernooi. De nummer 2 van Nederland bereikte de tweede ronde in Shanghai door de Australiër Christopher O’Connell met 6-2 6-7 (2) 6-4 te verslaan. Bij een 6-5-voorsprong in de tweede set mocht Van de Zandschulp al voor de wedstrijd serveren.

In de derde set won Van de Zandschulp na een 4-2-achterstand vier games op een rij. Hij maakte het na 2 uur en 16 minuten af op zijn eerste wedstrijdpunt. Een forehand van de Nederlander leek buiten de lijnen te verdwijnen, maar viel – ook tot zijn eigen verbazing – nog net binnen de lijnen.

Van de Zandschulp had in de eerste set weinig te duchten van de mondiale nummer 58, maar in de tweede set wist hij lange tijd geen break te forceren. Bij 5-5 won hij de servicegame van de Australiër wel, op love zelfs, maar vervolgens wist hij het op eigen opslag niet af te maken. In de tiebreak was O’Connell oppermachtig.

In de beslissende set oogde de Nederlander mentaal wat aangeslagen, maar nadat hij een spannende game op 4-2 had gewonnen, drukte hij door. In de laatste game won hij na een 40-30-achterstand drie punten op een rij.

Een klein half jaar geleden won Van de Zandschulp, die woensdag zijn 28e verjaardag vierde, voor het laatst een wedstrijd op mastersniveau. De nummer 67 van de wereld bereikte toen de tweede ronde in Monte Carlo. In Madrid en Rome werd hij direct uitgeschakeld en voor de masterstoernooien in Cincinnati en Toronto meldde hij zich geblesseerd af.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Fransman Ugo Humbert, die als 32e geplaatst is in China.

Van de Zandschulp doet voor het eerst mee in Shanghai. De afgelopen drie edities van het masterstoernooi gingen niet door vanwege de uitbraak van het coronavirus.