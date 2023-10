Biles wint wereldtitel meerkamp, Thorsdottir en Visser 6e en 12e

De Amerikaanse Simone Biles heeft voor de zesde keer in haar loopbaan de wereldtitel in de meerkamp gewonnen. De Amerikaanse kwam tot 58,399 punten en bleef daarmee de Braziliaanse Rebeca Andrade (56,766) en de Amerikaanse Shilese Jones (56,332) voor. De Nederlandse turnsters Eythora Thorsdottir (54,098) en Naomi Visser (53,132) eindigden respectievelijk op de zesde en twaalfde plaats.

Thorsdottir, die haar allereerste WK-meerkampfinale turnde, kende een goede start op vloer en kwam ook de andere oefeningen zonder grote fouten door. “Ik ben heel blij, dit had ik niet gedacht”, zei ze. “Misschien dat ik iets meer in mezelf mag gaan geloven”, lachte ze. “Na een hele moeilijke periode is dit een super afsluiting en ook een mooi begin voor het nieuwe jaar”, doelde Thorsdottir op een lange periode waarin ze kwakkelde met verschillende blessures. “Ik denk dat ik hier echt even een momentje voor neem om ervan te genieten. Hopelijk neem ik dit mee qua zelfvertrouwen naar volgend jaar. Misschien is er dan nog meer mogelijk.”

Vooral na haar sprong, haar tweede toestel, was Thorsdottir uitzinnig. “Mijn vriend deed een soort voetbalkreet op de tribune, daar reageerde ik even op. Meestal doet hij dat alleen als hij naar zijn favoriete club Arsenal kijkt, maar nu deed hij het naar mij. Dus dan doe ik het ook even terug”, lachte ze.

Visser begon sterk aan brug (14,266), maar had vervolgens wat wankelingen op balk (12,200). Ze herpakte zich goed op vloer en sprong. “Ik ben heel tevreden, heb geen grote fouten gemaakt”, zei Visser. “Op balk heb ik wel veel laten liggen, maar ik ben blij dat ik erop ben blijven staan.”

Voor Biles is het haar 21e wereldtitel in totaal en haar zesde in de meerkamp. Ze evenaart het record van de Japanner Kohei Uchimura, die bij de mannen zes wereldtitels in de meerkamp op zijn naam schreef.

De Amerikaanse kende een sterke wedstrijd, maar struikelde op het laatste toestel (vloer) nog even over haar eigen benen. De oefening was er verder een zonder grote fouten en leverde haar alsnog 14,533 punten op. Zodoende sleepte ze de wereldtitel binnen.

De 26-jarige Biles won precies tien jaar geleden haar eerste wereldtitel: goud op de meerkamp bij de WK van 2013 in Antwerpen.

Biles’ teller wat WK-medailles betreft staat nu op 27. Ze heeft 21 wereldtitels en veroverde daarnaast drie keer zilver en drie keer brons op een WK. Ze kan haar erelijst nog uitbreiden in de toestelfinales.