Kenners voorzien nog meer dominante jaren Verstappen in Formule 1

De dominantie van Max Verstappen in de Formule 1 duurt nog wel even voort. Hij zal zelfs een nog betere coureur worden in de komende jaren, menen insiders in de sport. “Het is uniek waar we naar zitten te kijken”, zegt autocoureur en analist Jeroen Bleekemolen. “Het is totale dominantie die zijn weerga niet kent”, vindt kenner Kees van de Grint. “Max kent geen slechte dag”, meent Jan Lammers, voormalig Formule 1-coureur en sportief directeur van de Dutch Grand Prix.

Verstappen kan dit weekeinde al zijn derde wereldtitel op rij winnen, terwijl het seizoen nog lang niet afgelopen is. Het komt door de suprematie van de Nederlander, die al dertien van de zestien races won. “Je hoort wel zeggen dat het saai is, omdat Verstappen alles wint, maar het is knap dat hij er elke week staat en presteert. Daar kijk ik met heel veel respect naar”, zegt Bleekemolen, veelvuldig deelnemer aan de 24 Uur van Le Mans.

“Het is zo knap omdat die auto van Red Bull niet zoveel beter is dan die andere auto’s. Dat kun je zien aan zijn teamgenoot Sergio Pérez, die het vaak niet beter doet dan de Ferrari’s of McLarens en het moeilijk heeft. Bij Verstappen lijkt het bijna als vanzelf te gaan. Max domineert die sport in zijn eentje en dat blijft de komende jaren zo. De reglementen zijn duidelijk, die liggen vast tot 2026. Dus de teams zullen de auto’s die ze nu hebben moeten verbeteren en met het budgetplafond dat van kracht is, denk ik niet dat er heel veel verandert. Ik zie Max eigenlijk alleen nog maar sterker worden. Dat hij in 2024 en 2025 ook wereldkampioen wordt, lijkt nu al logisch.”

Van de Grint was jarenlang werkzaam in de Formule 1, onder meer als bandenexpert bij Ferrari in de gloriedagen van Michael Schumacher. “Red Bull heeft een topauto, maar het is aan Verstappen te danken dat hij die auto elke keer laat winnen. De manier waarop hij met die auto omgaat, toont zijn talent en zijn klasse. Toen Fernando Alonso twee keer achterelkaar wereldkampioen werd, dacht ik even dat hij misschien even goed kon worden als Schumacher, maar dat was niet zo”, zegt Van de Grint. “Hij maakte verkeerde keuzes. Max zal geen verkeerde keuzes maken en zolang Red Bull de Max-factor heeft, blijft hij winnen.”

“Het is niet vaak voorgekomen dat iemand na driekwart van het seizoen al een sabbatical kan nemen”, zegt Lammers. “Hij had dit jaar niet één concurrent, maar telkens anderen. Ferrari, Aston Martin, McLaren en Mercedes pakten steeds punten van elkaar af en Pérez reed de laatste races teleurstellend. Max heeft zo enorm kunnen uitlopen, want hij kent geen slechte dag. Ik schrijf het succes toe aan de harmonie in het team van Verstappen. Het is indrukwekkend hoe hij en zijn team van monteurs constant op het allerhoogste niveau presteren. Die harmonie in dat team houdt nog wel even aan, dus voorlopig zie ik Max blijven pieken.”