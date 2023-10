Lavreysen en Hoogland in sprinttoernooi zesdaagse Rotterdam

Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland nemen van 12 tot en met 17 december deel aan het sprinttoernooi van de 40e editie van de zesdaagse van Rotterdam. De organisatie heeft met de twee meervoudig wereldkampioenen de eerste van zes deelnemers bekendgemaakt.

Lavreysen veroverde in augustus tijdens de WK in Glasgow voor de vijfde keer op rij de wereldtitel op de sprint. Het was zijn dertiende wereldtitel, nadat hij eerder met Hoogland en Roy van den Berg goud op de teamsprint had gepakt. De 26-jarige baanwielrenner won het sprinttoernooi van de zesdaagse vorig jaar. Hij is de houder van het baanrecord in Ahoy met een tijd van 9,733 seconden.

Hoogland won bij de WK in Glasgow na het goud op de teamsprint de wereldtitel op de kilometer. De 30-jarige baanwielrenner valt op 31 oktober het wereldrecord op de kilometer aan in Mexico.

“Wij zijn trots om Lavreysen en Hoogland als de eerste twee renners van het sprinttoernooi aan te kondigen”, zegt wedstrijddirecteur Michael Zijlaard. “Zij zijn de absolute sprinttop en zorgen voor enorm spektakel op de baan. We kijken er naar uit hen weer in Ahoy te zien.”

De organisatie maakte eerder al de deelname van Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip aan de zesdaagse bekend. Zij veroverden in Glasgow voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis het goud op de koppelkoers.