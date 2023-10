Nederlandse cricketers verliezen eerste WK-wedstrijd van Pakistan

De Nederlandse cricketers hebben hun eerste wedstrijd op het WK in India verloren. De ploeg van bondscoach Ryan Cook verloor in Haiderabad met 81 runs verschil van Pakistan.

Nederland begon na de gewonnen toss sterk tegen het favoriete Pakistan. Oranje rekende snel drie slagmannen in, onder wie de gevaarlijke captain Babar Azam. Een partnership van Mohammad Rizwan (68 runs) en Saud Shakeel (68 runs) gaf Pakistan weer hoop, waarna de ploeg tot een totaalscore van 286 runs kwam.

In de jacht op 287 runs verloor Oranje snel twee slagmannen, maar herpakte zich dankzij Vikramjit Singh en Bas de Leede. Singh was goed voor 52 runs en De Leede, die in de eerste innings ook al vier wickets had gepakt, maakte 67 runs. Na hun vertrek wisten alleen nog Saqib Zulfiqar (10) en Logan van Beek (28) in de dubbele cijfers te komen. Op het totaal van 205 runs ging de laatste Nederlandse slagman uit.

Er doen op het WK tien landen mee, die allemaal een keer tegen elkaar spelen. De top vier gaat naar de halve finales in november. Het eerstvolgende duel van Nederland is maandag met Nieuw-Zeeland.