Nederlandse volleyballers winnen van gastland China op OKT

De Nederlandse volleyballers hebben op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in China hun tweede overwinning in vijf wedstrijden geboekt. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza, die geen zicht meer heeft op een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs, won in vijf sets van gastland China: 22-25 25-16 25-16 21-25 15-11.

Oranje verloor eerder nipt van Canada en leed ruime nederlagen tegen Belgiƫ en Bulgarije. Alleen het duel met Mexico werd gewonnen. Dit weekend zijn toplanden Polen en Argentiniƫ de laatste tegenstanders van Oranje.

Twee van de acht landen plaatsen zich rechtstreeks voor de Spelen in 2024. Nederland heeft nog een kans om zich in juni via de wereldranglijst te kwalificeren voor de Spelen.